Infortunio shock in Messico-Giamaica: Alvarez crolla a terra in lacrime

Infortunio Alvarez in Messico-Giamaica

Alla mezzora di gioco di Messico-Giamaica, Edson Alvarez è crollato a terra in lacrime, mentre stava ripiegando in zona difensiva. Il 27enne, attualmente in forza al West Ham, ha riportato la rottura del tendine d'Achille della caviglia sinistra. Immediati i soccorsi dello staff medico della nazionale messicana e dei compagni di squadra, che hanno compreso in pochi secondi la gravità dell'infortunio. Il calciatore sarà sottoposto ad un intervento chirurgico e rimarrà ai box per almeno 4-5 mesi. Il Messico, intanto, ha raggiunto a quota 3 il Venezuela, in testa al girone B della Coppa America. Ancorate a zero, chiaramente, Ecuador e Giamaica.