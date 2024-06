Argentina, Scaloni spiazza il giornalista: "Chi ti ha dato il mio numero?"

Siparietto in conferenza stampa dopo la gara di Coppa America tra l' Argentina e il Cile decisa da un gol di Lautaro Martinez . Momento di imbarazzo e di silenzi , durato qualche istante, per una domanda rivolta al ct dell'Argentina, Scaloni, che a sua volta ha risposto con una domanda al giornalista in questione.

Il siparietto tra il ct dell'Argentina e il giornalista

Scaloni, infatti, ha sorpreso tutti. Dopo aver ricevuto una domanda, ha chiesto al giornalista: "Tu sei quello che mi ha mandato un messaggio su Whatsapp, ma chi ti ha dato il mio numero?". Il ct dell'Argentina lo ha detto col sorriso, mentre il giornalista ha glissato in fretta: "Un amico in comune, ne parliamo dopo". Poi Scaloni ha spiegato perché non aveva risposto ai suoi messaggi lasciando intendere tutto il suo fastidio per l'episodio.