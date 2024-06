Uruguay, tutto facile con la Bolivia: 5-0 e qualificazione ad un passo

Due su due. Tutto facile per l' Uruguay che batte 5-0 la Bolivia e si avvicina ai quarti di finale di Coppa America . Gara subito in discesa con la rete di Pellistri dopo otto minuti. Nunez raddoppia al 21esimo.

Lo show dell'Uruguay nel secondo tempo

Nel secondo tempo succede tutto in dodici minuti nel finale: prima Araujo, poi Valverde e infine Bentancur per le cinque reti della squadra allenata dal ct Bielsa, ora prima a sei punti nel Gruppo C. Nell'ultimo turno contro gli Stati Uniti (senza Weah, espulso nell'ultimo turno) basterà un pareggio per la qualificazione ma anche una sconfitta a seconda del risultato dell'altra gara, quella tra Panama e Bolivia.