Coppa America, l’infortunio di Messi tiene in ansia l’Argentina: “Soffre”

MIAMI (Stati Uniti) - Leo Messi tiene in ansia l’Argentina per le sue condizioni fisiche. L’asso dell’Inter Miami, impegnato in Coppa America, è infatti alle prese con un infortunio all’adduttore destro, patito nel match vinto 1-0 un paio di giorni fa sul Cile grazie al gol di Lautaro Martinez nel finale. Messi, che si è fatto male dopo un fallo di Gabriel Suazo, è riuscito a concludere la partita, ma ora è certo che salterà il match contro il Perù di sabato (in programma alle 2 di notte tra sabato e domenica in Italia), anche perché la sua Argentina è già certa del passaggio del turno nel gruppo A.