Coppa America, Messi salta Argentina-Perù per infortunio

Leo Messi non verrà rischiato . È quanto emerge dal ritiro dell' Argentina alla vigilia della sfida con il Perù , valida per la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa America 2024 . Albiceleste già qualificata ai quarti di finale, da prima del gruppo A, con il ct Scaloni intenzionato ad effettuare più di una rotazione per gestire al meglio le energie psico-fisiche dei suoi.

Infortunio Messi, salta Argentina-Perù

Lionel Messi sarà costretto a saltare Argentina-Perù per un problema all'adduttore destro. All'indomani del successo con il Cile, targato Lautaro Martinez, la stella dell'Inter Miami ha accusato un fastidio muscolare, facendo scattare l'allarme tra le fila dell'Albiceleste. Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave, ma non è il primo infortunio patito dall'ex Barcellona e Psg nelle ultime settimane. L'obiettivo è preservare la Pulce in vista dei prossimi impegni, come confermato dallo stessso Scaloni, che ne ha annunciato l'assenza nella terza gara del gruppo A: "Leo ha avuto un problema nell’ultima partita, non ci sarà. Vedremo come starà giorno per giorno e speriamo che sia presente per la prossima partita", ha rivelato il commissario tecnico dell'Argentina, con un occhio ai quarti di finale.

Argentina-Perù, la probabile formazione di Scaloni

Con il forfait di Messi, Scaloni dovrebbe comunque ripartire dal camaleontico 4-4-2 visto nelle prime apparizioni di questa Coppa America. Caratteristiche diverse, ma stesse indicazioni tattiche. Posizione atipica per Rodrigo De Paul, rispetto al ruolo solitamente interpretato nell'Atletico Madrid di Simeone: l'ex Udinese dovrebbe agire da esterno destro di centrocampo, con il fiorentino Nico Gonzalez sul versante opposto. In mezzo al campo spazio a Lo Celso e Mac Allister, mentre le chiavi della difesa saranno affidate a Romero e Lisandro Martinez. Sulle corsie esterne spingeranno Montiel e Acuna, con il Dibu Martinez confermatissimo tra i pali. In attacco, tandem formato da Angel Di Maria e Lautaro Martinez, che si è sbloccato nell'ultima contro il Cile.

Questa la probabile formazione di Scaloni:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Acuna; De Paul, Lo Celso, Mac Allister, Nico Gonzalez; Di Maria, Lautaro Martinez. CT: Scaloni.