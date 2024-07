Infortunio al collo per Araujo, esce in barella: le immagini shock in Coppa America

Brutto infortunio per Maximiliano Araujo durante Stati Uniti -Uruguay: il centrocampista di Marcelo Bielsa, infatti, è stato costretto alla sostituzione dopo meno di mezzora del match valido per la fase a gironi della Coppa America dopo un brutto colpo al collo .

Uruguay, infortunio shock per Araujo

Il centrocampista di proprietà del Toluca, infatti, è andato a saltare di testa sugli sviluppi di un calcio ma cadendo è caduto sul collo, che ha fatto un movimento decisamente innaturale. Il giocatore ha persp i sensi per qualche istante e lo staff medico è stato subito richiamato in campo per soccorrerlo. Dopo avergli messo l'apposito collarino, è stato portato fuori dal campo in barella.