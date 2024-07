Argentina-Ecuador diretta Coppa America: orario, dove vederla in tv e streaming

La probabile formazione di Sanchez

Ecuador (4-4-2): Dominguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapié; Paez, Franco, Caicedo, Sarmiento; Rodriguez, Valencia. Ct. Sanchez

Argentina-Ecuador, la cronaca

L'Argentina ha superato il proprio raggruppamento, il girone A, a punteggio pieno: tre vittorie su tre contro Canada, Cile e Perù. L'Ecuador, invece, è passata come seconda del girone B con 4 punti, eliminando il Messico (che aveva raccolto gli stessi punti) per la differenza reti. Per il quarto di finale è in dubbio Messi: la Pulce aveva saltato anche l'ultima gara del girone a causa di un dolore al dolore al tendine del ginocchio destro.