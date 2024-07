Argentina in semifinale di Coppa America: Ecuador battuto ai rigori, Messi sbaglia

Con più fatica del previsto, l'Argentina vola in semifinale di Coppa America . Servono i calci di rigore all'Albiceleste per superare i quarti contro l'Ecuador , che ha sfiorato il colpaccio. La partita si sblocca al 35' con il gol di Lisandro Martinez , con l'Argentina che poi controlla la partita. L'Ecuador però rovina la festa nel finale, trovando il gol del pareggio al 92' con Kevin Rodriguez .

L'Argentina vince ai rigori: sbaglia Messi, ci pensa il Dibu

Si va dunque ai calci di rigore, che iniziano subito con una grande sorpresa: l'errore di Lionel Messi. Il capitano dell'Argentina prova il cucchiaio per sorprendere il portiere, ma colpisce la traversa mettendo in difficoltà i suoi. A risolvere la situazione ci pensa però il Dibu Martinez, che para i rigori di Mena e Minda. Il resto dell'Albiceleste (Alvarez, Mac Allister, Montiel e Otamendi) non sbaglia ed esplode la festa. La Nazionale di Scaloni vola in semifinale e aspetta la vincente fra Venezuela e Canada.