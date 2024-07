Coppa America, Brasile ko ai rigori: passa l'Uruguay

Coppa America, passano Uruguay e Colombia: Brasile eliminato ai rigori

Nel quarto di finale più atteso, al termine di una partita tanto nervosa quanto povera di emozioni, prevale l'Uruguay del Loco Bielsa. 0-0 nei 120 minuti, tra regolamentari e supplementari, con la gara condizionata dall'infortunio di Araujo e dall'espulsione dell'ex Cagliari Nandez, che ha guadagnato anzitempo la via degli spogliatoi. Alta tensione nell'extratime, con le due squadre che non aspettavano altro che la lotteria dei calci di rigore. Dagli 11 metri, fatali per la Seleçao gli errori di Militao e Douglas Luiz, con il neo centrocampista juventino che ha preso in pieno il palo alla destra di Rochet. Alisson ha provato a tenere in vita i verdeoro, parando il rigore di Gimenez, ma non è bastato. Decisiva la rete dal dischetto di Ugarte. Nell'altra sfida, invece, la Colombia ha liquidato la pratica Panama con un inequivocabile 5-0, con tre gol nei primi 41 minuti di partita: Cordoba, Rodriguez e Diaz hanno messo in discesa la gara, per poi lasciare spazio alle firme di Rios e Miguel Borja. In semifinale, l'Uruguay troverà proprio la Colombia, mentre l'Argentina affronterà la sorpresa Canada.