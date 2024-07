Uruguay-Colombia, folle rissa a fine partita: giocatori sugli spalti per difendere le famiglie

La Colombia batte l'Uruguay 1-0 e raggiunge la finale di Coppa America. I colombiani, rimasti in 10 alla fine del primo tempo per l'espulsione di Munoz, hanno trovato il vantaggio con un colpo di testa di Jefferson Lerma al 39', riuscendo poi a resistere all'assalto uruguaiano per conquistare l'ultimo atto del torneo: la Colombia sfiderà l'Argentina di Messi. A far discutere, però, non è stato quanto successo in campo, ma ciò che è sucesso dopo il triplice fischio.