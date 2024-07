James Rodriguez batte l'Uruguay e scoppia in lacrime durante l'intervista

La Colombia di Nestor Lorenzo vola in finale di Coppa America , superando di misura l' Uruguay grazie al gol di Lerma all'alba dell'intervallo. Una vittoria pesantissima, che scrive un'altra pagina di storia del calcio colombiano. Un torneo che ha segnato anche la seconda giovinezza di James Rodriguez , capitano e trascinatore dei Cafeteros, scoppiato in lacrime nel dopo gara e ora pronto ad affrontare l'Argentina di Leo Messi .

James Rodriguez scoppia in lacrime dopo Uruguay-Colombia

Non ce l'ha fatta a trattenere l'emozione James Rodriguez, intervistato al termine dei 90 minuti di Uruguay-Colombia, partita terminata sul punteggio di 0-1. I Cafeteros staccano il pass per l'atto finale della Coppa America 2024, ritagliandosi la possibilità di entrare nella storia del loro paese. Di fronte, ci sarà l'Argentina di Leo Messi. L'ex Real Madrid, per tutti "El Bandido", si è lasciato andare davanti agli occhi di 50 milioni di tifosi colombiani, collegati da ogni parte del mondo. "Tre anni che sono qui per questo... Siamo felici", ha detto con la voce rotta dal pianto Rodriguez. Ora, manca solo l'ultimo passo.