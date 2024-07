Suarez, le lacrime per l'addio all'Uruguay e la festa dei compagni

Suarez saluta l'Uruguay e scoppia in lacrime

Al termine di Canada-Uruguay, Luis Suarez è scoppiato in lacrime, ripensando a tutte le tappe del suo percorso con la Celeste. Autentico simbolo della selezione uruguaiana, è stato protagonista anche nell'ultima apparizione in questa edizione della Coppa America, realizzando un gol importantissimo al minuto 92 e trasformando il calcio di rigore che ha regalato il terzo posto del torneo alla squadra allenata dal Loco Bielsa. Poi, la gioia mista ad emozione, con un pizzico di nostalgia: il sentito abbraccio di ogni singolo compagno, il gruppo che lo ha preso in braccio, facendolo saltare verso il cielo e strappandogli un ultimo sorriso con la maglia della nazionale. Immagini toccanti, che hanno fatto immediatamente il giro del globo. Suarez chiude la sua avventura con l'Uruguay con 69 reti in 142 partite.