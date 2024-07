Messi, lacrime in panchina dopo l’infortunio: le immagini che emozionano

ROMA - Un infortunio capitato per caso. Nessuno scontro di gioco, nessuna entrataccia. Lionel Messi chiede il cambio al minuto 64 della finale tra Argentina e Colombia. La caviglia, come si vede dalle immagini, è gonfissima e impressiona . La Pulce vive un momento drammatico: le lacrime di dolore e frustrazione del campione argentino hanno commosso tifosi e compagni di squadra, segnando un momento emotivamente intenso della finale.

Il pianto di Messi che emoziona

Messi ha cercato di continuare a giocare, ma il dolore era troppo forte. Visibilmente sofferente, è stato costretto a sedersi in panchina, dove ha ceduto alle emozioni, lasciandosi andare in un pianto disperato. L'immagine di lui in lacrime è diventata rapidamente virale, simbolo della passione e della determinazione del calciatore, che tanto desiderava guidare la sua squadra alla vittoria. Che poi è arrivata grazie al gol di Lautaro Martinez. E così quel pianto di sofferenza si è trasformato in gioia e sollievo. La vittoria della Coppa America è stata una ricompensa meritata per il numero 10 argentino, che ha dedicato gran parte della sua carriera alla nazionale, affrontando trionfi e delusioni.