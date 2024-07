Argentina, Scaloni su Dybala: "Non convocarlo mi ha spezzato il cuore"

Scaloni su Dybala: "Dybala è un giocatore super-speciale"

Scaloni ha parlato della Joya ai microfoni di Tyc Sports per sviare a una domanda su Messi: "Non voglio parlare solo di Messi, sarebbe ingiusto con tutti quelli che sono stati convocati e anche con quelli che non sono stati convocati proprio pensando al bene della squadra, come Paulo Dybala, un giocatore super-speciale. Non portare uno di questi ragazzi è la peggior decisione che ti possa toccare, ti spezza il cuore, perché siamo molto vicini a loro ed è un vero problema per noi come staff tecnico".