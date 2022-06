Coppa Italia, il tabellone 2022-2023: Inter-Juve possibile solo in semifinale

Definito il tabellone per la prossima Coppa Italia 2022-2023 . Già stabilito, infatti, il posizionamento delle otto teste di serie che entreranno in gioco, per l'appunto, agli ottavi di finale della competizione che prevede una partecipazione (compreso il turno preliminare) di 44 squadre complessive.

Coppa Italia 2022-2023: il tabellone prende forma

Si diceva delle otto big. Che entreranno in gioco subito dopo i Mondiali del Qatar. Le date degli ottavi della Coppa Italia saranno, infatti, il 10, 12, 17 e 19 gennaio in gara "secca" e in casa della testa di serie in questione. Le teste di serie corrispondono, di fatto, alle prime otto in classifica dell'ultimo campionato di Serie A. Con un'ordine minimamente diverso dal momento che la prima in ordine gerarchico è ovviamente la formazione detentrice del trofeo, l'Inter. Quindi, nell'ordine, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta.

Coppa Italia: Inter-Juve possibile solo in semifinale

Già deciso, si diceva, il loro posizionamento nel tabellone "tennistico". Ammettendo che tutte le otto "big" passino il turno, avremmo i seguenti abbinamenti ai quarti di finale: Inter-Atalanta (1 v 8), Juventus-Lazio (4 v 5), Milan-Fiorentina (2 v 7) e Napoli-Roma (3 v 6). L'incrocio tra Inter e Juve non sarebbe più possibile in finale ma solo in semifinale. Nell'altro lato del tabellone, il Milan - siamo sempre nel ramo delle ipotesi a lunghissimo orizzonte - potrebbe arrivare ad affrontare una tra Napoli e Roma. Finale come sempre prevista allo stadio Olimpico il 24 maggio 2023.