Inter-Parma, Buffon pronto per l'ultima alla Scala del calcio?

Gigi Buffon alla Scala del calcio (forse) per l'ultima volta. In occasione di Inter-Parma , match in programma questa sera alle ore 21.00, il portiere potrebbe scendere in campo per l'ultima volta a San Siro . Sarebbe per Buffon la cinquantesima presenza nell'iconico stadio milanese dopo averlo calcato con la maglia degli emiliani e, soprattutto, della Juventus .

Inter-Parma, Buffon a San Siro per la cinquantesima volta

Il portierone, oggi 44enne, scese in campo per la prima volta al Giuseppe Meazza più di 9500 giorni fa. Ed è proprio lì che fece il suo esordio in Serie A, il 22 dicembre del 1996, in occasione di Milan-Parma, al nemmeno 18 anni. Con la maglia gialloblu potrebbe chiudere dunque il cerchio, giocando questa sera il match numero 50 a San Siro (15 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte il bilancio, con 40 gol subiti e 9 clean sheet). Una gara in cui tornerà a disposizione di mister Fabio Pecchia dopo oltre 3 mesi di assenza a causa di un'infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori da inizio ottobre. Un'occasione speciale per collezionare minuti e tornare in forma in vista del prosieguo della stagione, che vede il Parma al sesto posto in classifica a 27 punti. Il tecnico del Parma potrà finalmente contare su quasi l'intera rosa, eccezion fatta per Cobbaut, che la scorsa estate ha subito un intervento al ginocchio e non è dunque mai sceso in campo quest'anno. "Non so che formazione ha in mente Inzaghi, hanno una rosa talmente profonda che avranno sicuramente grandi interpreti in campo. Sono una squadra molto fisica, solida e forte. Noi dobbiamo combattere con le nostre armi e fare bene le cose in entrambe le fasi", queste le dichiarazioni della vigilia di Pecchia.