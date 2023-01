Milan-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

MILANO - A San Siro il Milan di Pioli affronta il Torino di Juric nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Alle 21 il fischio d'inizio: in caso di parità al 90' supplementari ed eventuali rigori.

Partita: Milan-Torino

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity

Dove e a che ora vedere Milan-Torino : orari e canali

Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro da Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity.

Milan-Torino in Diretta: la cronaca

Milan e Torino si affrontano per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Come le altre big, i rossoneri di Pioli debuttano adesso nella competizione, mentre i granata di Juric per arrivare fin qui hanno eliminato il Palermo nei trentaduesimi di finale e il Cittadella nei sedicesimi. Chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente di Fiorentina-Sampdoria.

Milan-Torino, segui la diretta sul nostro sito

Milan-Torino: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Pobega, Dest; Brahim Diaz, Adli, Leao, De Ketelaere. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Vasquez, Tomori, Calabria, Vranckx, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Messias, Giroud, Lazetic. Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic, Maignan, Origi, Rebic. Squalificati: Thiaw. Diffidati: nessuno.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Bayeye, Adopo, Edera, Karamoh, Garbett, Linetty, Gineitis, Seck, Radonjic. Indisponibili: Aina, Ilkhan, Lazaro, Pellegrini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

ASSISTENTI: Palermo e Moro.

QUARTO UOMO: Marcenaro.

VAR: Abbattista.

AVAR: Nasca.