Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv

FIRENZE - Allo stadio Franchi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano incontra la Sampdoria di Dejan Stankovic , nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia . Alle 18 il fischio d'inizio: in caso di parità al 90' supplementari ed eventuali rigori.

Partita: Fiorentina-Sampdoria

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Italia Uno

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity

Dove e a che ora vedere Fiorentina-Sampdoria: orari e canali

Fiorentina-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma alle 18 allo stadio Franchi di Firenze e sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro da Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity.

Fiorentina-Sampdoria in Diretta: la cronaca

Fiorentina e Sampdoria si affrontano per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Viola e blucerchiati si sono affrontati 11 volte in Coppa Italia, di cui le ultime tre sempre agli ottavi di finale: sono cinque le vittorie della Viola rispetto alle due dei liguri, completano il quadro quattro pareggi. Chi passa il turno affronterà ai quarti il Torino.

Fiorentina-Sampdoria: probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bianco, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamè; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione: Gollini, Kayode, Venuti, Biraghi, Ranieri, Igor, Amrabat, Amatucci, Castrovilli, Bonaventura, Distefano, Gonzalez, Martinelli Indisponibili: Cabral, Mandragora, Saponara, Sottil, Terracciano, Zurkowski. Squalificati: - Diffidati: -

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Amione, Colley, Murillo; Leris, Rincon, Vieira, Murru; Verre; Lammers, Montevago. Allenatore: Stankovic. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Nuytinck, Zanoli, Malagrida, Paoletti, Winks, Yepes, Sabiri, Djuricic. Indisponibili: Conti, De Luca, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella, Trimboli, Villar. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Paterna di Teramo

ASSISTENTI: Ranghetti e Di Giacinto

IV UOMO: Irrati

VAR: Di Martino

AVAR: Mazzoleni