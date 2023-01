Atalanta-Spezia ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BERGAMO - Oggi alle 15 torna la Coppa Italia con il match tra Atalanta e Spezia, esordio stagionale nella competizione per gli uomini di Gasperini. Lo Spezia di Gotti si presenta invece all'appuntamento dopo aver eliminato Como e Brescia. Gasp non fa calcoli in vista della sfida alla Juve, ma qualche ritocco alla formazione iniziale sarà inevitabile per far fronte al triplice impegno in una settimana: Demiral è in pole, con Toloi pronto a tirare il fiato. Il centrocampo ruoterà intorno a Koopmeiners, squalificato domenica, da capire chi affiancherà l'olandese. In attacco si va verso l'impiego dal primo minuto di Duvan Zapata, con Hojlund in panchina. Fuori dai convocati solo Zappacosta, fermato da una lesione. Due assenti per lo Spezia, Gotti dovrà fare a meno di Sala e Bastoni. La vincente incontra l'Inter.