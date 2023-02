Juve-Lazio, pagelle in pillole: Chiesa vivo, Bremer decisivo, Immobile e Vlahovic appannati

Una Juventus solida supera 1-0 la Lazio e approda alle semifinali di aprile in Coppa Italia, dove affronterà l'Inter. Allegri schiera i titolari, rilanciando Chiesa e Vlahovic insieme, e viene premiato dal successo contro una squadra biancoceleste incapace di creare veri pericoli dalle parti di Perin. Il match è deciso da un colpo di testa di Bremer a fine primo tempo. Nella formazione di Sarri non demeritano Romagnoli e Cataldi, Luis Alberto ci prova e poi si spegne, ma non c'è nessuno che abbia un guizzo degno di questo nome. I padroni di casa appaiono più brillanti, soprattutto nei primi 45 minuti del match.