Inter-Juve, le pagelle: tanto Barella, Bonucci soffre

S. Inzaghi (all.) 7,5

L’unica pecca è non averla chiusa prima. Ma le sue mosse sono state tutte azzeccate. Il Mago delle Coppe conferma per l’ennesima volta il suo tocco. Quarta finale di Coppa Italia in carriera, la seconda di fila da allenatore dell’Inter.

Onana 6,5

Reattivo nel respingere il destro di Kostic, nonostante lo veda all’ultimo. Le sue uscite, seppur non trascendentali, ma sempre precise, danno sicurezza all’intero reparto.

Darmian 6,5

Mai in difficoltà. Disinnesca qualsiasi pericolo si possa generare dalla sua parte. Mai in sofferenza, nemmeno quando Chiesa si sposta dalla sua parte. Il passaggio a livello è sempre abbassato.

Acerbi 7

Un califfo della difesa. Dirige un reparto arretrato che non sbaglia un movimento o una copertura. Non si fa problemi a ringhiare addosso a Lukaku. Un peccato, anche in chiave azzurra, che abbia 35 anni.

A. Bastoni 6,5

I movimenti di Di Maria sono tutti da leggere così saggiamente limita gli sganciamenti. Subisce un tunnel dal Fideo, ma non paga dazio.

Dumfries 6,5

Si infila tra Kostic e Alex Sandro, sfruttando anche il fisico. Certo il piede resta poco pulito e la rifinitura lascia spesso a desiderare. Così nemmeno le volate devastanti della ripresa producono il raddoppio.

Barella 7,5

E’ il centrocampista guastatore. Aggressivo, cerca di farsi trovare tra le linee. Rabiot è un osso duro, ma lui lo costringe a stare basso. Spaventa San Siro a inizio ripresa, quando si tocca la coscia. Resiste ancora, poi Inzaghi lo cambia.

Brozovic (23’ st) 6,5

Entra con l’atteggiamento giusto. Zero fronzoli e tanta attenzione nel chiudere le linee di passaggio avversarie. Un fattore per non correre veri rischi.