Coppa Italia: Torino avanti, la Sampdoria di Pirlo passa ai rigori

GENOVA - Missione compiuta per il Torino , che inizia la stagione superando la FeralpiSalò neopromossa in Serie B nei 32esimi di Coppa Italia . Inizio in salita per i granata di Ivan Juric , puniti in avvio da un gran gol di Di Molfetta (17'), che supera il portiere di casa Vanja Milinkovic-Savic con un gran destro a giro dal limite. Il Toro non si scompone e trova il pari dopo appena cinque minuti con Vojvoda (22') , che sfrutta l'assist di Radonjic finalizzando al meglio una bella azione corale. Nella ripresa gli ospiti sembrano poter reggere e trascinare la sfida fino ai supplementari, ma all'85' Ilic pesca il jolly con un destro da fuori area e sigla così il 2-1 che spalanca ai granata le porte dei 16esimi , dove incontreranno il Frosinone (vittorioso invece sul Pisa) .

Torino-FeralpiSalò 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

La Sampdoria Pirlo avanti a fatica: Sudtirol ko ai rigori

Buona la prima ma con il brivido per Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Sampdoria reduce dalla retrocessione in Serie B e riuscita, in attesa del debutto in campionato, a piegare ai rigori il Sudtirol nei 32esimi di Coppa Italia. La strada sembra mettersi subito in discesa per i padroni di casa, che passano in vantaggio al 17' con Leris bravo a concludere in rete con il destro su cross di Verre. La formazione di Pierpaolo Bisoli incassa ma non va al tappeto e trova anzi il pari con Casiraghi prima del riposo (45'+4'), riuscendo poi a imbrigliare gli avversari fino al 90' e per tutti i supplementari. Si va ai calci di rigore e segnano tutti fino al blucerchiato Depaoli ma Broh non ne approfitta, sbaglia anche lui e si va a oltranza. e lo 'imita' così si va a oltranza. Il terzo errore lo commette il difensore ospite Masiello, ex genoano e fischiato dal pubblico doriano, mentre Murru insacca e porta ai sedicesimi di finale la Sampdoria che ora affronterà la Salernitana (passata contro la Ternana).

Sampdoria-Sudtirol 8-7 dcr (1-1): cronaca, statistiche e tabellino

Cremonese avanti: Crotone ko ai supplementari

Botta e risposta tra ex romanisti e supplementari anche allo 'Zini' nella sfida tra la Cremonese reduce dalla retrocessione in B e il Crotone (Serie C). Subito avanti gli ospiti con Tumminello (7') al quale replica Felix Afena-Gyan alla mezz'ora, con la Cremonese che recrimina poi per il gol annullato al 90' a Buonaiuto per un fallo rilevato al Var. Si va avanti oltre il 90' e a decidere la partita ci pensano l'ex parmenze Vazquez (a segno al 105' su assist di Tsadjout) e Pickel (in rete 117'), che firmano così le reti del definitivo 3-1 con i grigiorossi di Davide Ballardini staccano il pass per i sedicesimi (sfiderà il Cittadella (vittorioso a sorpresa sull'Empoli).

Cremonese-Crotone 3-1 dts (1-1): cronaca, statistiche e tabellino

Spezia avanti ai rigori contro il Venezia

Partita infinita al Manuzzi e piena di colpi sceni tra Spezia e Venezia. I liguri si portano avanti con Antonucci (19'), ex Roma prelevato dal Cittadella. Gli ospiti rispondono a inizio ripresa con Pohjanpalo (54'), poi Moro riporta avanti i padroni di casa su rigore (60') e Salvatore Esposito sbaglia il penalty del tris, così a nove minuti dalla fine Gytkjær pareggia i conti, sempre dal dischetto. Ai supplementari niente gol. Si va quindi ai rigori, dove fa festa lo Spezia perchè il Venezia sbaglia due volte con Pohjanpalo e Zampano. La squadra di Alvini nel prossimo turno affronterà il Sassuolo che ha battuto il Cesena.

Spezia-Venezia 6-5 dcr (2-2 dts): cronaca, statistiche e tabellino