Coppa Italia, tracollo Lecce: Parma agli ottavi di finale

LECCE - Il Lecce di D'Aversa, che nel prossimo turno in campionato affronterà la Roma allo stadio Olimpico, crolla in casa sotto i colpi del Parma e saluta la Coppa Italia. Allo stadio Via del Mare, gli uomini di D'Aversa si impongono con un perentorio 4-2. I gialloblù si qualificano per gli ottavi, dove affronteranno la Fiorentina.