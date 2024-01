Lazio-Roma ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Lazio e Roma si affrontano di nuovo, stavolta per la gara di Coppa Italia valida come quarti di finale. Partita secca, chi vince va in semifinale. In campionato nel girone d'andata il derby si era concluso sul risultato di zero a zero.

Lazio-Roma, l'orario

La sfida tra Lazio e Roma è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv

Lazio-Roma sarà visibile in diretta in chiaro su Italia 1.

Dove vedere Lazio-Roma in streaming

La partita Lazio-Roma sarà visibile in chiaro, in diretta, ma anche in streaming sull'app di Infinity, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Potrete inoltre seguire il match anche con la nostra diretta testuale.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Casale, Hysaj, Lu. Pellegrini, Vecino, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Sané Fernandes, Felipe Anderson, Pedro.

Indisponibili: Immobile. Squalificati: -. Diffidati: Lu. Pellegrini. Allenatore: Sarri.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Svilar; Hiujsen, Mancini, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola, Lo. Pellegrini, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Azmoun, Belotti.

Indisponibili: Smalling, N'Dicka, Aouar, Sanches, Abraham. Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Mourinho.

Lazio-Roma, la cronaca

La Coppa Italia è uno degli obiettivi di Lazio e Roma, in campo oggi, alle ore 18, per i quarti di finale. La Lazio di Sarri arriva a questo appuntamento dopo aver superato il Genoa agli ottavi, la Roma ha battuto col brivido la Cremonese grazie al rigore di Dybala. Derby dal sapore sempre speciale per due squadre che in campionato lottano per il medesimo obiettivo, il quarto posto, e sono divise da un punto: Lazio settima a 30, dietro la Roma a 29.