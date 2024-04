Coppa Italia, quanto guadagna chi la vince: la cifra è pazzesca

La Coppa Italia è una miniera d’oro. Vincerla può valere tanto non solo in termini di prestigio, ma anche economici. Sono rimaste quattro squadre a contendersi il trofeo, e di conseguenza il montepremi in palio: Lazio, Juve, Atalanta e Fiorentina. Arrivare in semifinale porta a un incasso di circa tre milioni di euro. Secondo i calcoli di Calcio e Finanza conquistare la finale assicura 5 milioni di euro alla perdente e fino a 7,6 milioni per chi porta a casa il trofeo. Una cifra simile è quella incassata dall'Inter nella scorsa edizione. La vincitrice poi parteciperà alle Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia, con un montepremi totale di 23 milioni. Quindi, tirando le somme, tra Coppa Italia e Supercoppa, un club potrebbe incassare fino a 15,6 milioni, senza contare gli introiti derivanti dal botteghino.