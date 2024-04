Lazio-Juve, quando si gioca il ritorno di Coppa Italia: data, orario, dove vedere in tv

Mancano novanta minuti, o forse di più, per l'epilogo della prima delle due semifinali di Coppa Italia . Dopo la gara d'andata dell'Allianz Stadium, terminata 2-0 in favore dei bianconeri grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic , ora c'è grande attesa per il ritorno di Juve-Lazio , stavolta all'Olimpico.

Lazio-Juve, giorno e orario

Lazio-Juve, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma tra tre settimane, martedì 23 aprile alle ore 21:00. Nel mezzo tre gare di campionato per entrambe le squadre.

Dove vedere Lazio-Juve in diretta tv

Lazio-Juve sarà trasmessa in diretta sui canali Mediaset come accaduto per la gara d'andata. L'emittente, infatti, ha in esclusiva i diritti della comperizione. Come al solito sarà possibile seguire la diretta testuale anche sul sito Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Lazio-Juve in streaming

Lazio-Juve sarà visibile in streaming solo sull'app Mediaset Infinity scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet e accessibile tramite un semplice login.