Ravanelli furioso con l'arbitro di Juve-Lazio in diretta tv: "Massa? Io ve lo dico..."

Ravanelli su Massa: "Disastroso"

Ravanelli, prima della moviola di Graziano Cesari, ha definito "disastroso" l'arbitro della sezione di Imperia negli studi di Mediaset, in particolare sulla mancata assegnazione di un calcio di rigore nel primo tempo per un fuorigioco: "Non condivido la scelta nonostante la regola perché è un passaggio volontario. Così perde di credibilità l'arbitro e il movimento del calcio italiano. Non si può accettare una decisione del genere, questa è una presa in giro".