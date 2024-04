Coppa Italia, biglietti Atalanta-Juve: info, costi, dettagli e fasi di vendita

Per entrambe le squadre, alle ore 14.00 del 6 maggio 2024 – eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui di entrambe le squadre. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti: vivaticket.com, www.legaseriea.it, www.atalanta.it e www.juventus.com.

TITOLI DI ACCESSO TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Dalle ore 14.00 del 6 maggio 2024 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati.

L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne. - i sostenitori dell'Atalanta, consultando il link https://accreditation.atalanta.it/home fino ad un massimo di 200 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 20 non in carrozzina e 100 accompagnatori – 1 per ogni disabile -) in Tribuna Tevere lato Nord.

- i sostenitori della Juventus, consultando il seguente link https://www.juventus.com/it/allianz-stadium/indicazioni[1]accessi/accessi-speciali/accredito-tifosi-con-disabilita fino ad un massimo di 200 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 20 non in carrozzina e 100 accompagnatori – 1 per ogni disabile -) in Tribuna Tevere lato Sud.

MODALITA' DI VIAGGIO DEI TIFOSI

La Lega Serie A ha intrapreso un’audace iniziativa, in collaborazione con Sport e Salute e Roma Mobilità, attraverso il progetto "Road to Zero" che vede come protagonista la Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Questo evento segna un traguardo storico poiché rappresenta la prima volta in Italia in cui viene organizzato un evento calcistico con un focus deciso sulla sostenibilità in ogni suo aspetto.

La Lega Serie A ha attivato una serie di iniziative in relazione alla mobilità sostenibile, invitando le tifoserie a seguire alcune indicazioni:

per raggiungere Roma, prediligere lo spostamento in treno;

gli spostamenti in città, preferire mezzi pubblici, servizi di sharing e, se non possibile, muoversi con i propri mezzi in gruppo (evitando una persona per auto).

I possessori del biglietto avranno diritto ad un codice sconto su Frecciarossa per raggiungere Roma e alla gratuità del trasporto pubblico (metro, ferrovie e bus) per il giorno della partita all'interno del comune di Roma.

TESSERE CONI e FIGC

I titolari delle Tessere CONI e FIGC di Tribuna d’Onore, valide per il 2024, potranno effettuare le richieste di accredito, sino ad esaurimento posti, unicamente tramite il portale dedicato https://accreditationscoppaitalia.seriea.media/, accessibile tramite la homepage del sito della Lega Serie A (www.legaseriea.it) a partire dalle ore 12.00 di giovedì 9 maggio 2024.

Il richiedente dovrà necessariamente compilare tutti i dati richiesti dal modulo di accreditamento digitale, allegando anche copia del documento di identità e della Tessere CONI e FIGC di Tribuna d’Onore in corso di validità.

In caso di accoglimento della richiesta sarà inviata una mail con allegato il biglietto di accesso in modalità home ticketing.

Le Tessere CONI e FIGC non di Tribuna d’Onore non consentiranno l’accesso a questa gara. Suddetto termine è da intendersi tassativo.