Materazzi contro Gatti: l'ex Inter in tackle dopo il trionfo della Juve in Coppa Italia

Il calcio vive di rivalità e sempre accesa è quella tra Juve e Inter , riemersa dopo la vittoria dei bianconeri sull'Atalanta nella finale di Coppa Italia andata in scena all'Olimpico per l'esultanza di Fabio Gatti . " Inter ti odio", a quanto sembrerebbe da un'immagine divenuta in queste ore virale sui social, la scritta sulla sciarpa che il difensore juventino avrebbe sfoggiato a fine match per festeggiare con i propri tifosi.

Materazzi, dura replica a Gatti dopo la Coppa Italia

La cosa non è piaciuta a Marco Materazzi, ex difensore deill'Inter (e campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi) che ha 'replicato' attraverso una storia Instagram con una dura frecciata: "Meglio un giorno da leone che cento da gatti", ha scritto 'Matrix' ricordando poi con delle emoji il 'Triplete' interista del 2010 e aggiungendo la figura di un gatto che insegue la Champions League. E per non farsi mancare niente a tema anche l'accompagnamento musicale con le note di 'Quarantaquattro gatti', celebre brano del 1968 (anno in cui fu eseguito allo Zecchino d'Oro).