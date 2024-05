Coppa Italia 2024-25, cambia il regolamento su supplementari e rigori: le novità

Coppa Italia, cambia il regolamento

Dal prossimo anno non si giocheranno più i tempi supplementari in Coppa Italia. Provvedimento valido fino al turno delle semifinali, dove torneranno. Nelle sfide a gara unica, tranne la finale, in caso di parità nei tempi regolamentari, le squadre si scontreranno direttamente ai rigori per decretare la qualificata al turno successivo. Non cambia il regolamento per semifinali e finale, dove i supplementari rimangono. Per il resto il format rimane quello a cui siamo abituati negli ultimi anni: le teste di serie scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale.