Coppa Italia, l'esordio del Napoli e quando possono incontrarsi Roma e Lazio

Coppa Italia, svelato il tabellone

La vincente tra Napoli e Modena sfiderà la vincente tra Parma e Palermo. Andando avanti, nel tabellone ci sarà la Lazio che aspetta la vincente dei sedicesimi, in programma il 25 settembre, per gli ottavi di finale, fissati a dicembre. Lazio e Roma sono inserite entrambe a destra del tabellone. Andando eventualmente avanti, potrebbero incrociarsi in semifinale. Sulla strada della Roma c'è il Milan, per la Lazio c'è l'Inter. Dall'altra parte del tabellone ci sono Juventus, Fiorentina, Bologna e Atalanta.