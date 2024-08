Napoli-Modena, scelto l'arbitro per la prima di Conte in Coppa Italia: chi è

Le designazioni arbitrali per i trentadueisimi di Coppa Italia sono state annunciate. Il 9 agosto 2024 si apriranno le danze con Sassuolo-Cittadella alle ore 18, diretta dall'arbitro Prontera di Bologna, seguita poi da Udinese - Avellino alle 18.30 con l'arbitraggio di Scatena di Avezzano. In serata, il Genoa affronterà la Reggiana alle 20.45 con Di Marco di Ciampino come arbitro, mentre il Monza sfiderà il Sudtirol alle 21.15 sotto la direzione di Cosso di Reggio Calabria.

Coppa Italia, le designazioni arbitrali dei 32esimi di finale

Il 10 agosto 2024 si proseguirà con Cremonese-Bari alle ore 18 con l'arbitro Galipò di Firenze, poi il Verona affronterà il Cesena alle 18.30 con Crezzini di Siena come direttore di gara. Empoli e Catanzaro si sfideranno alle 20.45, arbitrati da Arena di Torre del Greco, mentre per Napoli-Modena alle 21.15 è stato scelto Bonacina di Bergamo. Nella stessa giornata, Parma-Palermo è in programma alle 18.30 sotto la direzione di Perenzoni di Rovereto, mentre Sampdoria-Como, alle 20.45, avrà come arbitro Collu di Cagliari, Torino-Cosenza è invece stata affidata a Ghersini di Genova. Infine, il 12 agosto 2024, Frosinone-Pisa è stata assegnata a Fourneau di Roma come arbitro, Lecce-Mantova a Perri di Roma, Salernitana-Spezia a Rutella di Enna e Cagliari-Carrarese alle 21.15 a Pezzuto di Lecce.