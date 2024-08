Diretta Napoli-Modena: segui la sfida di Coppa Italia LIVE

Dopo le amichevoli estive, arriva il debutto ufficiale del Napoli di Conte . Gli azzurri sono impegnati nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena , club che milita in Serie B. Tanta attesa per vedere il nuovo Napoli, con il Maradona praticamente sold-out: segui la sfida in diretta .

21:37

21' - Ci prova Politano

Tiro da fuori di Politano, Gagno ci mette i pugni e poi Magnino mette fuori. Prova a rendersi pericoloso il Napoli.

21:30

15' - Conte si fa sentire a bordocampo

Conte, ben oltre la sua area tecnica, urla e si fa sentire dai suoi giocatori per guidarli il campo. Il suo Napoli crea ma per ora non riesce a sbloccare.

21:24

10' - Buon inizio del Napoli

Come ci aspettava, c'è solo il Napoli in avanti. I padroni di casa provano a costruire, di Mazzocchi l'occasione più pericolosa con un colpo di testa di poco sopra la traversa.

21:15

1' - Inizia Napoli-Modena

Fischia l'arbitro Bonacina: inizia Napoli-Modena, debutto ufficiale di Conte.

21:11

Napoli e Modena in campo

Napoli e Modena scendono in campo: manca pochissimo all'inizio della sfida!

21:04

Manna: "Osimhen fuori? Ecco il motivo"

Queste le parole del direttore sportivo Manna nel pre-partita: "Osimhen è un giocatore che vuole andare via, noi siamo tranquilli perché abbiamo in rosa ragazzi per sostituirlo: vogliamo dare integrità al gruppo. Poi vedremo quello che succederà nei prossimi 20 giorni. Lukaku? È un giocatore del Chelsea e con Raspadori e altri in rosa siamo tranquilli. Potrebbe arrivare un giocatore offensivo ma non è detto che sia Lukaku, ci faremo trovare pronti a sfruttare eventuali occasioni. Neres? È un giocatore del Benfica. È forte, ma noi seguiamo tanti giocatori e ci vorrà tempo per capire quali saranno le soluzioni migliori".

20:54

Di Lorenzo: "Dobbiamo partire forte"

Queste le parole di Di Lorenzo nel pre-partita: "Stagione del rilancio? A noi non interessa se è Coppa Italia o squadra di categoria inferiore. Dobbiamo partire subito forte per dare un segnale a noi stessi, siamo pronti per partire bene. Tornare in questo stadio è sempre un’emozione unica, giocare davanti ai tifosi è bellissimo. Sono contentissimo di stare qui e giocare con il Napoli, spero non ci sia più bisogno di parlare di altro. Vogliamo dare un segnale di rilancio. Il mister è un grande allenatore, abbiamo lavorato tanto e questo servirà per affrontare questa stagione nel miglior modo possibile”.

20:46

Napoli-Modena, riscaldamento in campo

Le due squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita. Cori e applausi dei tifosi per i giocatori del Napoli.

20:40

Napoli-Modena, Osimhen non convocato

Victor non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia, in linea con le cinque amichevoli disputate tra il Trentino e l'Abruzzo. L'attaccante è diventato un punto interrogativo: ha voglia di cambiare aria ma nessuno ha aperto la finestra giusta.

20:29

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

20:25

Modena, la formazione ufficiale

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi; Cotali, Magnino, Battistella, Santoro; Idrissi; Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli

20:20

Napoli-Modena, l'arbitro della sfida

Ecco chi arbitrerà la sfida tra Napoli e Modena, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

20:10

Napoli, la probabile formazione di Conte

