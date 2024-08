Napoli-Modena, le pagelle degli azzurri: Kvara decisivo

Il caldo, la tensione e forse l’emozione del debutto, pure la preparazione da affinare, ma anche mettendoci tutte le attenuanti del caso è troppo poco quello che il Napoli produce nel primo tempo. Manovra lenta e per questo prevedibile. Un po’ più di intensità nella ripresa ma è ancora poco. Ci prova cambiando assetto, prima col 4-3-3, poi col doppio centravanti. Si salva con i rigori, ma non può essere soddisfatto.





Due rigori parati su cinque, la qualificazione è tutta sua. Ha evitato al Napoli una partenza disastrosa. Nei 90’, a parte l’incrocio di Palumbo (un centrimetro più in qua o più sotto e non potrebbe farci niente), gli arrivano solo due tiri centrali e deboli.





Difesa a tre, ma come movimenti cambia poco per il capitano: è sempre proiettato in avanti. A metà ripresa torna a giocare nel suo vecchio ruolo, da terzino destro, nella difesa a quattro.





E’ l’unico difensore che non abbandona la guardia e Gliozzi, sempre solo, gli crea pochi problemi.





Al suo debutto gioca sul centrosinistra ma è poco impegnato per trarre dalla sua partita un giudizio attendibile.





Diversi cross alti. Per chi, per Raspadori? Forse sono cross di allenamento in vista di Lukaku...