Varane infortunato in Sampdoria-Como di Coppa Italia: cosa è successo

Varane in dubbio per la Juve

Una volta in panchina, a Varane è stato applicato del ghiaccio sulla gamba, all’altezza del ginocchio. L'ex Manchester United è, in attesa di notizie ufficiali in merito all'entità dell'infortunio riportato, a questo punto in dubbio per l’esordio stagionale in Serie A dei lariani in programma lunedì prossimo (ore 20:45), all'Allianz Stadium, contro la Juventus.