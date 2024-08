Coppa Italia, sarà Genoa-Sampdoria. Como, Venezia e Palermo eliminate

Tre club di Serie B avanti a discapito di tre di Serie A nella domenica di gare valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa . Travolgente il Brescia , che ha battuto 3-1 il Venezia allo stadio "Rigamonti" grazie a un gol di Borrelli e alla doppietta di Olzer . Di Idzes la rete della bandiera per i lagunari. Colpo del Palermo a Parma : Roberto Insigne , gol dell'ex al secondo minuto di recupero del primo tempo, rosanero avanti.

Como eliminato ai rigori, Torino ok contro il Cosenza: 2-0

In serata è stata la volta di Como e Torino. I lariani sono stati eliminati ai calci di rigore dalla Sampdoria dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari per effetto delle marcature di Iannou e Cutrone. Decisivi gli errori dal dischetto di Verdi e Braunoder a fronte dell'unico penalty parato da Reina ai blucerchiati, fallito da Meulensteen. I granata hanno piegato il Cosenza: fatale un'autorete di Camporese in avvio di partita. Zapata ha chiuso in conti sul finire della ripresa.

Coppa Italia, ai sedicesimi Genoa-Sampdoria

Grazie ai pass staccati, le qualificate saranno così impegnate nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: Monza-Brescia; Napoli-Palermo; Genoa-Sampdoria; Torino-Empoli.