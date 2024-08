Coppa Italia, avanti il Lecce. Frosinone eliminato: vince il Pisa di Inzaghi

Lecce, Krstovic decisivo: Mantova ko

Va avanti il Lecce di Gotti, che al Via del Mare rischia ma supera il Mantova per 2-1. A sbloccare la sfida al 14° è Gaspar, all'esordio con i giallorossi, con un colpo di testa da calcio d'angolo. I padroni di casa spingono per trovare il raddoppio, ma la prima metà di gioco si chiude sull'1-0. Nella ripresa calano drasticamente i ritmi, con il Lecce che si limita a gestire il pallone. Al 73° ci pensa Bragantini, entrato cinque minuti prima, a ristabilire la parità sorprendendo in contropiede la difesa giallorossa. Fischia il Via del Mare, ma nel finale arriva il colpo di testa decisivo di Krstovic (86°) che fissa il punteggio sul 2-1 e manda il Lecce ai sedicesimi, dove sfiderà il Sassuolo.

Frosinone ko, avanti il Pisa di Inzaghi

Avanza il Pisa di Filippo Inzaghi, che espugna Frosinone allo Stirpe: la sfida tra i due club di Serie B finisce con un netto 3-0 per i nerazzurri. I toscani sbloccano il risultato al 28° con Matteo Tramoni e raddoppiano al 44° con Nicholas Bonfanti su assist di Beruatto. Nel finale il neo-entrato Arena sigla la rete che chiude la partita. Inzaghi vola ai sedicesimi dove sfiderà il Cesena, mentre per Vivarini la stagione inizia con una dura sconfitta casalinga.