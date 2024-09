Coppa Italia, il programma e chi possono trovare Roma e Lazio agli ottavi

Caccia agli ottavi di finale. In Coppa Italia è il momento di tornare in campo per i sedicesimi di finale. Oggi, 24 settembre, sono in programma Lecce-Sassuolo, Cagliari-Cremonese e Torino-Empoli. Domani, mercoledì 25 settembre, Pisa-Cesena, Udinese-Salernitana e Genoa-Sampdoria. Giovedì 26 settembre spazio a Monza-Brescia e Napoli-Palermo.