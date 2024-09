Delusione Lecce, è fuori dalla Coppa Italia: passa il Sassuolo

Il Sassuolo elimina il Lecce dalla Coppa Italia allo Stadio Via del Mare. La squadra allenata da Fabio Grosso passa in vantaggio al 13' con un gol di Muharemovic, giocatore di proprietà della Juventus. Nel primo è praticamente l'unica occasione da segnalare.

Lecce eliminato dalla Coppa Italia: al Via del Mare vince il Sassuolo

Nella ripresa, invece, Pierret spreca una buona chance per il pareggio da posizione ravvicinata calciando sopra la traversa il pallone e Rebic impegna Satalino su calcio di punizione. A chiudere i giochi ci pensa D'Andrea, che in meno di dieci minuti da subentrato sigla il definitivo 2-0 al 79'. I neroverdi si qualificano per gli ottavi di finale, dove sfideranno il Milan il prossimo 4 dicembre al Meazza.