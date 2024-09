Esplode la bomboletta dell'arbitro! Incredibile a Lecce, cosa è successo in campo

LECCE - Durante il match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Lecce e Sassuolo ecco uno degli episodi più curiosi e bizzarri della stagione che ha avuto come protagonista l'arbitro Ettore Giardiniero. Mentre la partita era in pieno svolgimento, Giardiniero ha accidentalmente perso la bomboletta spray utilizzata per segnare le distanze delle barriere sui calci di punizione. Fin qui nulla di straordinario, se non fosse che, poco dopo essere caduta a terra, la bomboletta è esplosa in modo improvviso, sprigionando una nuvola di schiuma bianca che ha invaso una piccola parte del terreno di gioco. L'episodio ha inevitabilmente interrotto l'incontro per alcuni istanti, suscitando l'ilarità del pubblico e la sorpresa dei giocatori in campo. Il direttore di gara, resosi conto dell'accaduto, si è avvicinato per raccogliere la bomboletta, ormai danneggiata e inutilizzabile. Con l'aiuto dello staff organizzativo, è stato rapidamente sostituito il contenitore con uno nuovo, consentendo la regolare ripresa del match.