Genoa-Sampdoria diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Indisponibili. Ekuban, Malinovsky, Messias, Norton-Cuffy. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Gilardino.

La probabile formazione di Sottil

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. A disposizione: Ferrara, Ravaglia, Romagnoli, Bellemo, Vulikic, Giordano, Barreca, Meulensteen, Venuti, Akinsanmiro, Kasami, Sekulov, Borini, La Gumina.

Indisponibili: Ghidotti, Girelli, Perola, Ricci, Ferrari. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Sottil.

Genoa-Sampdoria, la cronaca

Non ci sarà il pienone ma ci saranno controlli serrati per il derby di Marassi. Genoa e Sampdoria si affronteranno per i sedicesimi di Coppa Italia questa sera. La squadra di Gilardino è reduce dal ko sul campo del Venezia mentre in Serie B la squadra di Sottil ha conquistato proprio sabato la prima vittoria in campionato contro il Sudtirol.

I controlli ai varchi saranno rafforzati e i cancelli saranno aperti dalle 18, mentre il fischio d'inizio è previsto per le 21. Ben due le riunioni del Gos, gruppo operativo sicurezza, che si sono tenute negli ultimi giorni proprio per scongiurare incidenti in un clima di alta tensione tra alcuni gruppi delle due tifoserie che è iniziato lo maggio scorso. E che hanno vissuto momenti critici la scorsa settimana quando a distanza di poche centinaia di metri si sono ritrovati centinaia di tifosi da una parte e dall'altra travisati con caschi e spranghe che solo l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato si trasformassero in incidenti.