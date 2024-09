Genoa-Sampdoria diretta derby Coppa Italia: gol di Pinamonti, segui la partita di oggi LIVE

In Coppa Italia è la notte di Genoa-Sampdoria , derby della Lanterna valido per i sedicesimi di finale . Gara a eliminazione diretta. In caso di parità, alla fine dei novanta minuti di gioco più recupero, niente supplementari: si procederà direttamente a battere i calci di rigore per stabilire chi affronterà la Roma agli ottavi di finale. Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

21:37

37' - Vitinha pericoloso

Controllo e sterzata di Vitinha, che poi calcia di punta a tu per tu con Silvestri: alto sulla traversa.

21:36

36' - Ammonito Badelj

E viene ammonito anche Badelj, terzo cartellino giallo della partita.

21:36

36' - Ammonito Iannou

Fallo su Sabelli, ammonito Iannou.

21:33

33' - Ammonito La Gumina

La Gumina corre a chiedere l'ammonizione per Sabelli e viene ammonito.

21:30

30' - Genoa e Samp rallentano

I ritmi forsennati sono leggermente calati, come inevitabile che fosse. La Penna si fa rispettare stroncando sul nascere ogni possibile spunto di tensione.

21:24

24' - Parata di Leali su Coda

Coda impegna Leali con un tiro al volo. Derby bellissimo con tante occasioni da una parte e dall'altra nonostante non manchino contatti maschi e duelli spigolosi.

21:18

18' - Ci riprova Depaoli

Depaoli tenta di nuovo il tiro, stavolta col destro, di nuovo sul fondo.

21:13

13' - Fumogeno in campo

Fumogeno in campo, gioco interrotto per un paio di minuti per permettere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

21:11

11' - Reazione della Samp con Coda

Immediata reazione della Sampdoria. Bereszynski dalla destra mette in mezzo per Coda, che calcia di prima intenzione dalla lunetta del rigore: tiro centrale, Leali è attento.

21:09

9' - Gol di Pinamonti, Genoa-Sampdoria 1-0

Romagnoli sbaglia il tocco in costruzione dal basso servendo il pallone a Badelj, che tocca immediatamente per Pianmonti. L'ex Sassuolo, in posizione centrale, si gira, controlla e calcia dal limite dell'area di rigore infilando la palla in buca d'angolo: Genoa-Sampdoria 1-0, l'attaccante corre in panchina e mostra la maglia di Malinovskyi, rimasto vittima di un grave infortunio a Venezia.

21:08

8'- Tentativo di Vitinha

Risposta del Genoa, botta di Vitinha respinta da Silvestri, bravo a coprire il suo palo.

21:07

7' - Depaoli al tiro

Percussione centrale di Depaoli, che entra in area e incrocia il sinistro rimanendo in piedi dopo un mezzo sgambetto di Thorsby: palla di poco sul fondo.

21:03

3' - Fase di studio

Fase di studio fisiologica. Genoa e Sampdoria si prendono rispettivamente le misure cercando di ridurre al massimo gli spazi per gli avversari.

21:01

1' - Partiti

Calcio d'inizio. Genoa e Sampdoria si sfidano per l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Arbitra Federico La Penna della sezione di Roma.

20:55

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Genoa-Sampdoria

Si spengono le luci del Ferraris, atmosfera densa di attesa. Sta per iniziare Genoa-Sampdoria.

20:43

Manfredi: "Felicità e orgoglio per il mio primo derby"

Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi a Mediaset Infinity: "Il mio primo derby lo vivo con felicità e orgoglio. Doppiamente mi sono dovuto calare in questa realtà cittadina. Sono sicuro che sia un momento di festa sportivo. Non vedo che ci sia il calcio d'inizio e che parli il campo. Io e il mio team abbiamo esperienza nel gestire queste operazioni complesse, diventare proprietario era l'obiettivo per noi e per i nostri tifosi in modo da fare chiarezza e continuare il nostro percorso di investimento. Vogliamo portare la Samp dove merita. I tanti attacchi, le tante difficoltà che abbiamo riscontrato ci hanno rallentato, ma ci abbiamo sempre creduto. Da oggi c'è chiarezza".

20:41

Ottolini sulla possibile sostituzione di Malinovskyi

Ottolini sulla possibile sostituzione di Malinovskyi, infortunato: "Innanzitutto puntiamo a recuperare i nostri giocatori, alcuni li avremo a disposizione presto. Poi faremo le considerazioni del caso sul resto".

20:40

Ottolini: "Teniamo alla Coppa Italia"

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini a Mediaset Infinity: "Dobbiamo pensare partita per partita. Teniamo alla Coppa Italia, cerchiamo di giocarci questa partita al meglio. Tutto qua. Giocheranno prevalentemente i titolari? Il Genoa, per DNA, storia e mentalità non deve prescindere dall'atteggiamento. A Venezia ci è mancato e dobbiamo recuperarlo subito. Chi comincia e chi subentra non farà mancare ciò che è necessario mettere in campo".

20:36

Bereszynski: "Testa fredda e cuore caldo"

Il difensore e capitano della Sampdoria Bartosz Bereszynski a Mediaset Infinity: "Per prima cosa ho detto ai compagni di avere la testa fredda e cuore caldo. Già sugli spalti sono carichi al massimo, dobbiamo avere la testa concentrata sul campo. I derby sono sempre importantissimi. Questo può dare una spinta ad un inizio di campionato che sarebbe dovuto essere migliore. Siamo in forma, la voglia di vincere è massima. Un risultato positivo può dare fiducia per le prossime partite".

20:34

Pinamonti: "Da giorni si respira un'aria particolare"

L'attaccante del Genoa Andrea Pinamonti a Mediaset Infinity: “C'è un clima fantastico. Derby come questi ce ne sono pochi. Siamo pronti a questa battaglia. In città si respirava un'aria particolare ormai da giorni perché questo derby non c’era da un po’ e noi per primi vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. La Juve? Dobbiamo pensare a una partita per volta. Abbiamo archiviato la brutta sconfitta di Venezia. Fortunatamente c’è l’occasione di riscattarci”.

20:32

L'ultima vittoria del Genoa nel 2020

L'ultima vittoria del Genoa risale invece alla Coppa Italia del 2020, in quel caos la partita terminò 3-1.

20:22

Torna il derby della Lanterna

Dopo più di due anni torna il derby della Lanterna. Era da fine aprile 2022 che Genoa e Sampdoria non si incrociavano. L'ultima sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 per i blucerchiati, che in quella stagione vinsero entrambi i derby imponendosi all'andata per 3-1.

20:12

Genoa-Sampdoria, dove vederla in tv e live streaming

Genoa-Sampdoria prenderà il via alle 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni. LEGGI TUTTO

20:02

Genoa-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Genoa-Sampdoria.

GENOA (3-5–2): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Depaoli, Akinsanmiro, Meulensteen, Vieira, Ioannou; Coda, La Gumina. All. Sottil.

20:00

Scontri tra tifosi

A scandire l'attesa per Genoa-Sampdoria non è stato un clima disteso. Scontri tra i tifosi hanno reso necessario l'intervento della polizia. Alta tensione vicino allo stadio Luigi Ferraris a poche ore dall'inizio del derby di Coppa Italia. VEDI LA FOTOGALLERY