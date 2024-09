Coppa Italia, Udinese agli ottavi: tris alla Salernitana, ora la sfida all'Inter

UDINE - L' Udinese si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia . I bianconeri di Runjaic superano per 3-1 la Salernitana di Martusciello e si regalano la sfida con l' Inter campione d'Italia: decisive le reti di Bijol, Lucca (su calcio di rigore) e Ekkelenkamp . Non basta ai granata il momentaneo pari di Simy .

Udinese avanti nel primo tempo

Primo tempo scoppiettante alla 'Bluenergy Arena': dopo una iniziale fase di studio l'Udinese sblocca il risultato al 20' con Bijol. Il difensore centrale bianconero sorprende la difesa della Salernitana con una precisa conclusione con il destro che non lascia scampo al portiere ospite Fiorillo. La squadra di Runjaic sfiora il 2-0 con Payero ma al 25' arriva inaspettato il pareggio dei ragazzi di Martusciello. Lo firma Simy, abile a sfruttare un errore in costruzione della retroguardia friuliana. Ma non è l'unica ingenuità della partita: è il 43' quando Velthuis, su un pallone di facile gestione, si fa rimontare da Lucca commettendo un intervento in area di rigore punito dall'arbitro Cosso dopo il richiamo del Var. L'ex Pisa trasforma dagli undici metri riportando avanti i friulani.

Udinese, si sblocca Ekkelenkamp

Il secondo tempo si apre con l'immediato 3-1 dell'Udinese: lo segna l'ex Ajax Ekkelenkamp, entrato al posto dell'infortunato Payero. L'olandese mette così a segno il suo primo gol in maglia bianconera su assist di Modesto. La Salernitana accusa il colpo ma prova a rendersi pericolosa al 64': è il solito Simy a sfiorare il gol con un colpo di testa di poco a lato. L'Udinese gestisce il doppio vantaggio andando vicina al poker prima con il tiro al volo di Zarraga (71') poi con Iker Bravo (74'). Nel finale di gara (84') la Salernitana fallisce con Torregrossa il calcio di rigore che avrebbe riaperto il discorso qualificazione, chiudendo il match in dieci per l'espulsione di Maggiore in pieno recupero.

Udinese-Salernitana 3-1: cronaca, tabellino e statistiche