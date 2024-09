Napoli-Palermo Coppa Italia ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Meret. Squalificati: -. Diffidati: Anguissa. Allenatore: Conte.

La probabile formazione di Dionisi

PALERMO (4-3-3): Sirigu; Pierozzi, Baniya, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Henry, Di Mariano. A disposizione: Desplanches, Nespola, Lund, Lucioni, Diakitè, Peda, Nikolau, Gomes, Vasic, Brunori, Insigne, Appuah.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Verre, Blin, Di Francesco, Nedelcearu. Squalificati: -. Diffidati: Gomes, Blin, Henry. Allenatore: Dionisi.

Napoli-Palermo, la cronaca

Ampio turnover per Conte per la sfida contro il Palermo. Alle 21 il Napoli scende in campo per i sedicesimi di Coppa Italia con una formazione rivoluzionata rispetto a quella classica. Confermato il modulo di Torino, 4-2-3-1, ma sono previsti dieci cambi con la sola conferma di Lobotka. Grande chance dal 1' per i nuovi Rafa Marin, Gilmour e Davis Neres. Di contro la formazione rosanero allenata da Dionisi che sogna l'impresa al Maradona.