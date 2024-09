Napoli-Palermo diretta Coppa Italia: gol di Juan Jesus LIVE

Napoli e Palermo protagoniste allo "Stadio Diego Armando Maradona", in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia . La vincente affronterà agli ottavi della competizione tricolore la Lazio di Marco Baroni. Calcio d'inizio alle ore 21 : segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio .

22:09

46' - Parte finalmente il secondo tempo

Con un po' di ritardo comincia la ripresa.

22:06

Tarda l'inizio del secondo tempo.

Proseguono i lanci di petardi e fumogeni lanciati dai tifosi del Palermo.

22:04

Richiamo dello speaker del Maradona

Lancio reiterato di petardi durante l'intervallo: lo speaker richiama la tifoserie.

22:02

Le squadre stanno rientrando in campo per il secondo tempo

A breve l'inizio del secondo tempo.

21:59

Napoli-Palermo, tutte le statistiche del primo tempo

21:51

Paura per un ex Napoli

21:47

45' - Termina il primo tempo, Napoli-Palermo 3-0

Finisce il primo tempo.

21:46

45' - Neres vicino al quarto gol

Il brasiliano ci prova con un mancino dalla lunga distanza: pallone alto di poco.

21:43

42' - Gol di Juan Jesus, Napoli-Palermo 3-0

Il brasilianon trova il gol un colpo di testa sugli sviluppi di Juan Jesus.

21:30

29' - Palo di Brunori

Brunori colpisce il palo e sulla respinta Le Douaron non riesce a centrare la porta.

21:26

25' - Grosso rischio per Caprile

Le Douaron si trova a tu per tu con il portiere azzurro, che sbaglia posizionamento in uscita: contatto in area tra i due. L'arbitro lascia correre.

21:24

23' - Simeone impegna Sirigu

Il Cholito ci prova con un destro potente, il portiere rosanero respinge.

21:20

19' - Cross pericoloso di Saric

Saric mette in area un cross, su cui non arriva nessuno, che finisce sul fondo di poco. Brivido per Caprile.

21:13

12' - Ngonge raddoppia, Napoli-Palermo 2-0

Diagonale potente del belga, che supera Sirigu, stavolta incolpevole.

21:09

7' - Gol di Ngonge, Napoli-Palermo 1-0

Sirigu si fa beffare da un tiro centrale scoccato dal belga dal limite dell'area.

21:02

1' - Calcio d'inzio, è cominciata Napoli-Palermo

Primo pallone toccato da Brunori.

21:00

Un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio

Un minuto di silenzio per ricordare le quattro persone scomparse nel crollo di una palazzina a Saviano.

20:57

A minuti il calcio d'inizio

Le squadre stanno entrando in campo.

20:51

Manna: "Rinnovo Kvara? Non c'è fretta"

Manna: "Per noi la Coppa Italia è una competizione importante e non avendo le coppe europee dovremo onorarla e provare adandare in fondo. Turnover? Stanno lavorando tutti bene ed è giusto che stasera facciano la partita che si meritano. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, abbiamo inserito un mix di giocatori, tra più affermati e altri bravi, ma che hanno un grande futuro davanti. Potevamo fare qualcosa in più, ma come prima sessione per me è stata positiva. Rinnovo Kvara? Non c'è fretta, ne parleremo e siamo tranquilla. Osimhen-Milan in estate? A noi non ha chiamato nessuno".

20:49

Brunori: "Nel calcio nulla è impossibile"

Brunori: "Siamo venuti per imporre il nostro gioco e goderci la serata. Nel calcio nulla è impossibile. Partenza difficile per me? Ogni stagione è a sé, poi conta dare sempre il massimo".

20:46

Spinazzola: "L'insidia è sottovalutare l'avversario"

Spinazzola: "L'insidia è sottovalutare l'avversario, ma non lo faremo perché una squadra. Abbiamo preparato bene la partita. Fase difensiva? Equilibrio e intelligenza di capire quando andare a pressare. Esordio Rafa Marin? Un ragazzo che in questi mesi ha lavorato tanto, è una grande persona e un gran bel difensore".

20:45

De Sanctis: "Balotelli? Suggestione giornalistica"

De Sanctis, direttore sportivo del Palermo: "Bel palcoscenico con due squadre che rappresentato il sud Italia. Arriviamo da sfavoriti, ma venderemo cara la pelle. Il Napoli in cui giocavo è cresciuto velocemente e ha raccolto risultati inaspettati, il paragone è che questo Napoli ha il compito di riportare il club nelle coppe. Quello che facemmo noi all'inizio di quel percorso. Abbiamo fatto un lavoro tutta l'estate coordinandoci con il mister, costruendo una rosa che ci permetterà di essere competitivi per tutta la stagione. Balotelli? Solo una suggestione giornalistica, abbiamo Henry e Brunori".

20:30

La panchina del Palermo

A disposizione: Desplanches, Nespola, Lucioni, Gomes, Di Mariano, Segre, Insigne, Appuah, Henry, Diakité, Pierozzi, Nikolaou.

20:20

La panchina del Napoli

A disposizione: Turi, Contini, Buongiorno, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Zerbin, Kvaratskhelia, Anguissa.

20:10

La formazione ufficiale del Palermo

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya, Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia, Saric, Lund; Le Douaron, Brunori. All. Dionisi

20:06

Assenza dell'ultimo minuto per il Napoli

Michael Folorunsho non sarà del match per una sindrome influenzale.

20:05

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All. Conte

19:55

Napoli-Palermo, dove vederla

19:45

Napoli-Palermo, a breve le formazioni ufficiali

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Palermo di Alessio Dionisi, dopo aver portato a casa un punto importante contro la Juventus di Motta. Nel precedente turno di Coppa Italia, i partenopei hanno superato il Modena ai calci di rigore, mentre i rosanero hanno eliminato il Parma al "Tardini".

Stadio Maradona - Napoli