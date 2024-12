Conte sbotta in conferenza: "Parlate sempre di vincere, dovete avere rispetto"

NAPOLI - “Se il Napoli può vincere la Coppa Italia? Qui si parla con troppa facilità di vincere. Non è che uno si alza la mattina e dice: vinciamo! Vinciamo la Coppa Italia, la Champions, lo scudetto”. Antonio Conte in conferenza stampa, in vista della sfida contro la Lazio di Coppa Italia, risponde a tono a chi gli chiede se il Napoli, quest’anno, può vincere il trofeo nazionale. Il tecnico azzurro continua: “Le vittorie vanno costruite, altrimenti non si va da nessuna parte. L'obiettivo è costruire qualcosa di solido e un gruppo che abbia l'ambizione reale di poter stare lì con le altre con la voglia realistica, non da sognatori. È la differenza tra sogno e realtà”.