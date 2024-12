Fiorentina-Empoli ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: De Gea, Terracciano, Kayode, Parisi, Biraghi, Moreno, Comuzzo, Richardson, Adli, Colpani, Gudmundsson, Kean.

Indisponibili: Bove. Squalificati: Mandragora. Diffidati -.

La probabile formazione di D'Aversa

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismaijli, Tosto; Sambia, Belardinelli, Maleh, Cacace; Se.Esposito, Konaté; Ekong. All. D'Aversa.

A disposizione: Perisan, Vasquez, Viti, Goglichidze, Pezzella, Bacci, Bembnista, Gyasi, Anjorin, Henderson, Solbakken, Colombo, Pellegri.

Indisponibili: Ebuehi, Sazonov, Haas, Zurkowski, Grassi, Fazzini, Brancolini, De Sciglio. Squalificati -. Diffidati -.

Fiorentina-Empoli, la cronaca

Senza dubbio Fiorentina-Empoli sarà una particolare. Non tanto per il fatto che si tratta di un derby (0-0 il precedente in campionato, giocato al "Castellanni"), ma in quanto la prima partita della squadra di Palladino dopo il malore accusato da Edoardo Bove. Una partita la quale l'Empoli si era detto favorevole al rinvio, ma lo stesso calciatore viola ha spinto affinché fosse giocata. Turnover per entrambe le formazioni. Verso l'esordio in porta Martinelli nella Fiorentina, con Palladino che dovrebbe schierare Martinez Quarta a centrocampo, come già fatto in Conference League. Molti cambi anche per D'Aversa: Ekong verso la titolarità in attacco, con Konaté e Sebastiano Esposito alle sue spalle.