Tabellone Coppa Italia: risultati e calendario ottavi, quarti, semifinali e finale

Dopo i sedicesimi di finale, giocati a settembre, è tornata la Coppa Italia. Prosegue la corsa delle squadre verso la finale del 14 maggio 2025, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Un turno, quello degli ottavi che vede scendere in campo tutte le prime otto squadre qualificate della scorsa stagione. Le prime due squadre ad aver strappato il pass per i quarti sono state il Milan e il Bologna, vincendo rispettivamente contro Sassuolo e Monza. Il turno si chiuderà il 19 dicembre, a San Siro, con la sfida tra Inter e Udinese. Questa sera in campo Fiorentina-Empoli.