Fiorentina-Empoli diretta, ottavi di finale di Coppa Italia e Bove news LIVE

FIRENZE - Dopo la grande paura per il malore a Edoardo Bove di domenica scorsa, la Fiorentina torna a pensare al campo, affrontando l'Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia in gara unica. Palladino e D'Aversa si affrontano in un derby toscano che mette in palio i quarti di finale contro la vincente di Juventus-Cagliari, che si giocherà martedì 17 dicembre.