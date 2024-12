Lazio-Napoli diretta Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE

Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia propone la sfida tra la Lazio di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte , protagoniste stasera allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio previsto per le ore 21 , con le due squadre che si ritroveranno anche in Serie A domenica prossima . Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Inter- Udinese tra il 5 e il 26 febbraio 2025. Segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

21:01

1' - Partiti

Lazio-Napoli è in corso di svolgimento. Calcio d'inizio affidato alla Lazio, battuto da Noslin.

20:59

Abbraccio tra Baroni e Conte

Bell'abbraccio tra Baroni e Conte, poco prima del calcio d'inizio.

20:55

Tutto pronto per il calcio d'inizio

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Lazio-Napoli. Gioco di luci all'Olimpico. Ora i riflettori sono accesi e le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo.

20:45

Coppa Italia, programma e risultati degli ottavi di finale

Dopo il 4-0 del Bologna al Monza, il 6-1 del Milan al Sassuolo e la vittoria ai rigori dell'Empoli a Firenze (2-2 al termine dei tempi regolamentari) continuano con Lazio-Napoli gli ottavi di finale di Coppa Italia. COPPA ITALIA, CALENDARIO E RISULTATI

20:35

20:25

Pedro a caccia di un gol per eguagliare Quagliarella

Dovesse segnare contro il Napoli, Pedro (37 anni, 130 giorni) diventerebbe il giocatore più anziano di una squadra di Serie A a segnare in una partita di Coppa Italia da Fabio Quagliarella con la Sampdoria contro il Torino il 16 dicembre 2021 (38 anni, 319 giorni). LEGGI TUTTE LE CURIOSTÀ PRE-PARTITA E CONSULTA TUTTE LE STATISTICHE

20:15

Lazio, Noslin terminale offensivo

Ed è ampio anche il turnover che Baroni ha scelto per la sua Lazio. Noslin è il terminale offensivo. A supporto dell'ex Verona ci sono Tchaouna, Pedro e Zaccagni. A sinistra gioca Hysaj, fuori lista per il campionato.

20:12

Napoli, Conte opta per il turnover totale

Conte ha scelto di schierare titolare Simeone. Alle sue spalle Ngonge, Raspadori e Neres. A centrocampo gioca Folorunsho. In difesa Rafa Marin, con Juan Jeus, Zeribin e Spinazzola sulle corsie laterali. Caprile in porta e Gilmou in mediana. Ampio turnover.

20:04

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: Conte.

20:00

Lazio-Napoli, Baroni ritrova Castrovilli e aspetta Nuno Tavares

Marco Baroni inizia a recuperare pedine importanti: tutte le dichiarazioni rilasciate dal tecnico biancoceleste alla vigilia di Lazio-Napoli. LEGGI QUI

19:50

Lazio-Napoli, Conte: "Opportunità per testare la crescita di tutti"

La Coppa Italia rappresenta un'opportunità anche per chi ha giocato meno, senza perdere di vista l'obiettivo finale. Ne è consapevole Antonio Conte, protagonista alla vigilia in conferenza stampa. GUARDA QUI

19:40

Lazio-Napoli, divisa nera per gli uomini di Conte

In occasione della sfida con la Lazio, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo con la terza maglia. Divisa nera per i giocatori di movimento, casacca gialla per Caprile.

19:35

Dove vedere Lazio-Napoli in tv e streaming

19:32

Lazio-Napoli, a breve le formazioni ufficiali

19:30

Lazio-Napoli, in palio i quarti di Coppa Italia

Sale l'attesa per la sfida in gara unica tra Lazio e Napoli, oggi in campo all'Olimpico di Roma per gli ottavi di Coppa Italia. La vincente, nel mese di febbraio, affronterà una tra Inter e Udinese ai quarti di finale della competizione tricolore.

Stadio Olimpico - Roma